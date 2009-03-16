Днепропетровск и Запорожье заключили соглашение по Евро-2012

15 марта в Запорожье городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО и городской председатель Запорожья Евгений КАРТАШОВ подписали соглашение о сотрудничестве городов по подготовке и проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

Руководители Днепропетровска и Запорожья договорилось об обмене информацией и опытом относительно развития туристических маршрутов и повышения уровня посещения туристами соседних регионов. В частности, соглашением предусматривается создание, по меньшей мере, 4 общих туристических маршрутов. Работа в этом направлении уже началась, среди объектов, которые будут включены в маршруты, Днепрогэс и остров Хортица.

Общий документ определяет развитие экономического и социально-культурного потенциала, модернизацию и развитие гостиничной и туристической инфраструктуры Приднепровского региона с целью выполнения требований УЕФА относительно размещения гостей и участников Евро-2012.

Запорожье планирует предоставить около 1 тысячи гостиничных номеров класса 4* для болельщиков, которые приедут в Днепропетровск на игры чемпионата.

Генеральный план инфраструктуры Днепропетровска в Евро-2012 включает 34 объекта на общую сумму 3 млрд. 567 тыс. грн., 8 объектов подлежат реконструкции, 2 – реконструкции с пристройкой, 24 объекта должны быть построены.

В 2008 году были выполнены все запланированные работы по реконструкции гостиниц. Завершено строительство четырехзвездочной гостиницы „Весна”. Согласно графику ведется строительство 2 гостиниц, в ближайшее время начнется сооружение еще 2 объектов, отмечается в сообщении.