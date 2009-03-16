Японцы готовы строить скоростную железную дорогу из «Борисполя» в Киев

Руководство японской корпорации "Иточу" заявило о готовности принять участие в строительстве скоростной железной дороги из аэропорта "Борисполь" в Киев. Такое заявление было сделано руководством корпорации в ходе переговоров с заместителем министра финансов Украины Игорем УРБАНСКИМ, прошедших в рамках второго совместного заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией и Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса " Кайданрен". (Заседание состоялось в Токио 9-10 марта - УНИАН.)

Согласно отчету по результатам совместного заседания, копия которого имеется в распоряжении УНИАН, ориентировочная стоимость проекта - 280 млн. долларов США.

Причем руководство "Иточу", подтверждая заинтересованность своего участия в строительстве, сообщило, что ТЭО проекта уже готово. Однако японской стороной было отмечено, что такое строительство возможно лишь при условии предоставления гарантий со стороны украинского правительства.

Со своей стороны И.УРБАНСКИЙ предложил реализацию проекта на основе концессии.

Кроме того, "Иточу" согласилась на предложение И.УРБАНСКОГО участвовать в строительстве Южного моста, Николаевского моста. В ходе переговоров была достигнута договоренность о начале работы над этими проектами уже в марте.

Кроме того, корпорация "Мицубиси Хеви Индастриз" в ходе двусторонних встреч высказала свое видение строительства Южного моста, а также строительства метро в Донецке и Днепропетровске, модернизации 7 украинских аэродромов и Большой кольцевой дороги вокруг Киева.