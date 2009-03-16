Парламентарии Польши и Украины подтвердили паритетность представления городов на Евро

Парламентарии Польши и Украины подписали общее заявление относительно состояния подготовки двух стран к Евро-2012, которым подтвердили необходимость паритетного представления городов во время чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, документ был подписан 13 марта в Варшаве по итогам работы IV сессии Межпарламентской ассамблеи Республики Польша и Украины.