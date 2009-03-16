Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Состоялся очный поединок за 2-е место

Матчами лидеров завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург З - Динамо 1:3 (Годин 3 - Нинкович 58, Милевский 70, Корреа 74) Металлист - Шахтёр - 0:3 (Фернандиньо 16 пен., Луис Адриано 45+1, Чигринский 90+1). Напомним, что раньше были сыграны матчи: Металлург Д - Заря 3:0 (Димитров 24, Сытник 32, Чечер 70) Черноморец - ФК Харьков 3:1 (Левига 15, 29, Бондаренко 71 - Козориз 84) Карпаты - Кривбасс 3:0 (Кузнецов 54, Кожанов, Ощипко 90+2) Днепр - Ильичевец 0:0 Ворскла - ФК Львов 0:0 Матч Арсенал - Таврия не состоялся: судья признал поле непригодным к игре. Положение в турнирной таблице: 1. Динамо 52 2. Шахтер 40 3. Металлист 38 4. Металлург Д 37 5. Ворскла 37 6. Металлург З 30 7. Карпаты 28 8. Днепр 26 9. Заря 21 10. Черноморец 20 11. Арсенал 20 12. Кривбасс 20 13. Таврия 17 14. ФК Львов 15 15. Ильичевец 13 16. ФК Харьков 12

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