Результаты 29 тура английской Премьер-лиги

Футболисты "Челси" победили "Манчестер Сити", выиграв четвертый матч из четырех сыгранных под руководством Гуса Хиддинка в чемпионате Англии, сообщает РИА Новости.

Матч 29-го тура премьер-лиги завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. "Горожане", обретающиеся в середине турнирной таблицы, не могут победить в гостях во внутреннем первенстве уже 13 поединков подряд.

Матч проходил под диктовку подопечных Хиддинка, которые могли забить гораздо больше, но ограничились одним голом. Его автором стал Микаэль Эссьен, которому ассистировал Фрэнк Лэмпард.

После того, как Хиддинк появился на тренерской скамейке "Челси", "синие" выиграли все четыре матча с преимуществом в один гол, пропустив в них лишь однажды. Благодаря этой победной серии и осечке "Манчестер Юнайтед", накануне разгромленному на "Олд Траффорд" "Ливерпулем", отставание "Челси" от "МЮ" сократилось до четырех очков; впрочем, у манкунианцев есть игра в запасе.

В другом воскресном матче 29-го тура Тоттенхэм обыграл на своем поле Астон Виллу со счетом 2:1 (Голы: Дженас 4, Бент 49 - Карью 84).

Завтра тур завершится матчем Вест Хэм - Вест Бромвич

Другие результаты 29-го тура английской Премьер-лиги:

МЮ - Ливерпуль 1:4 (Роналду 23 пен. - Торрес 28, Джеррард 44 пен., Аурелио 77, Доссена 90)

Миддлсбро - Портсмут 1:1 (Кинг 90 - Крауч 30)

Сандерленд - Уиган 1:2 (Лэдбиттер 41 - Уотсон 12, Н`Зогбия 45)

Халл Сити - Ньюкасл 1:1 (Джеованни 9 - Стивен Тейлор 38)

Эвертон - Сток Сити 3:1 (Жо 18, Лескотт 24, Феллаини 90 - Шоукросс 52)

Арсенал - Блэкберн 4:0 (Аршавин 2, 65, Эбуэ 88, 90 пен.)

Болтон - Фулхэм 1:3 (Кевин Дэвис 45 - Джонсон 42, Саймон Дэвис 56, Камара 88)