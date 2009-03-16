Шахтер оттеснил Металлист на третье место

В рамках 20-го тура чемпионата Украины выясняли отношения соседи по турнирной таблице - харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтёр". "Горняки" благодаря голам Фернандиньо, Луиса Адриано и Дмитрия Чигринского одержали уверенную победу и вышли на второе место. Отставание "Шахтёра" от киевского "Динамо", лидирующего в таблице, составляет 12 очков.

Чемпионат Украины. 20-й тур

"Металлист" - "Шахтёр" - 0:3

Голы: Фернандиньо 16 - пен., Луис Адриано 45+1, Чигринский 90+1.

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