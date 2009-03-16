Динамо одержало пятую подряд победу в чемпионате Украины

Пятая подряд победа «Динамо» в чемпионате Украины. В Запорожье зрители на трибунах «Славутич-Арена» увидели два разных тайма. В первом на поле велась равная борьба, победителем из которой вышли местные футболисты. После перерыва игру вела одна команда. Динамовцы полностью переиграли соперника, забив три безответных мяча. В итоге, уверенная победа 3:1 и безоговорочное лидерство в турнирной таблице, отмечает пресс-служба Динамо Киев.

Чемпионат Украины. 20 тур

Металлург З - Динамо 1:3

Голы: Годин 3 - Нинкович 58, Милевский 70, Корреа 74