УЕФА поставила оценку «Донбасс Арене»

Инспектор УЕФА в Украине по подготовке к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Карлос ЛУКАС дал самую высокую оценку донецкому стадиону «Донбасс Арена» и его масштабам строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе стадиона сообщили, что на минувшей неделе К.ЛУКАС объезжал украинские стадионы, которые планируют принять матчи Евро-2012 и в пятницу, 13 марта, впервые посетил «Донбасс Арену».

Инспектор тщательно изучил чашу стадиона, трибуны, территорию для гостей, помещения для работы партнеров, спонсоров УЕФА, помещения для СМИ, парковки.

К.ЛУКАС заявил, что стадион полностью соответствует высоким требованиям УЕФА. Однако, он сделал акцент на важности реконструкции аэропорта и обеспечении Донецка необходимым количеством гостиниц для поселения спонсоров европейского турнира и болельщиков.

В целом инспектор остался доволен стадионом и пообещал непременно вернуться сюда снова, чтобы увидеть уже достроенную арену во всем великолепии, заключили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, стадион «Донбасс Арена», рассчитанный на 50 тыс. зрителей, планируется открыть летом 2009 года.