Львов примет Чемпионат Европы по футболу среди болельщиков

В июне 2009 года во Львове состоится чемпионат Европы по футболу среди болельщиков «Евро-фан».

Как сообщила начальник управления информации и промотирования департамента Евро-2012 Львовского городского совета Соломея БИЛОНОГА, участие в «Евро-фане» принимут 16 команд из стран Европы

«Ожидается прибытие на «Евро-фан» около 300 футбольных болельщиков, а сами матчи будут проходить на стадионе Львовского института Сухопутных войск. Это для Львова будет хорошей тренировкой перед Евро-2012, ведь команды болельщиков нужно будет встретить, поселить, организовать культурную программу», - отметила С.БИЛОНОГА.

Также она сообщила, что 29 апреля во Львове состоится «первая тренировка города к проведению Евро-2012», ведь именно в этот день во Львове пройдет парад футбольных организаций, посвященный 115-й годовщине со времени проведения первого футбольного матча в Украине.