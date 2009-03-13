Металлист официально заявляет: Рыкун травмировался на тренировке

Как сообщал УНИАН , в Интернете появилась информация о том, что игрок ФК «Металлист», Александр Рыкун угодил в больницу после падения с третьего этажа. В связи с этим харьковский клуб обнародовал официальное заявление следующего содержания:

" Как стало известно пресс-службе ФК «Металлист», полузащитник команды Александр Рыкун действительно в данный момент находится в одной из больниц города Львова. Следует отметить, что футболист получил повреждения во время вечерней тренировки в понедельник и был доставлен в больницу. Здоровью футболиста ничего не угрожает. На следующей неделе он вернется в Харьков и присоединится к «Металлисту»".

Пресс-служба ФК "Металлист"