Немецкие медики посоветовали, как организовать медобеспечение ЧЕ-12

Немецкие специалисты-медики поделились с украинскими коллегами опытом организации медицинской помощи во время массовых мероприятий и спортивных событий и посоветовали, как лучше организовать медобеспечение Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом шла речь на семинаре-совещании в Киеве, который прошел в рамках визита в Украину делегации Федерального Министерства здравоохранения ФРГ.

Так, директор клиники травмы и восстановительной хирургии университетской больницы “Шарите“ (Берлин) профессор Норберт ХААС рассказал о работе оперативного штаба из представителей различных ведомств и служб, который должен координировать действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Большая часть его доклада также была посвящена детальному изучению и организации предоставления неотложной помощи на месте происшествия, классификации больных по тяжести повреждений и транспортировке пострадавших в определенные клиники.

Особую заинтересованность украинской стороны вызвала информация о системе и работе вторичной помощи, которую предоставляют университетские клиники, а именно прием больных, оснащение больниц, предоставление специализированной помощи пострадавшим и организация помощи их родственникам.

Н.ХААС также посетил Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, где осмотрел учебно-тренировочное отделение, ознакомился с работой мобильных бригад и обменялся опытом по вопросам создания протоколов и стандартов лечения. Кроме этого, немецкие специалисты посетили Больницу скорой помощи в Киеве.

После ознакомления с работой отделений травматологии, реанимации, нейрохирургии и общения с пациентами и практикующими врачами, Н.ХААС высоко оценил профессиональный уровень украинских медиков и отметил необходимость создания на общенациональном уровне системы подобных клиник.

Со своей стороны, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ отметил, что целью украинской стороны является не только создание качественной системы предоставления медицинской помощи в принимающих Евро-2012 городах, но и в общеукраинском масштабе. Он проинформировал, что Минздрав уже изучил систему долечебной помощи в Германии, чтобы взять ее на вооружение и внедрить в Украине.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что уже есть определенные результаты работы соответствующих структурных подразделений Министерства и в ближайшее время в Украине будут внедрены стандарты в приемных отделениях.