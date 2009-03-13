Аэропорт «Львов» получил аэродром от Минобороны

Сегодня, 13 марта, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ и министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписали Акт приемки-передачи государственного имущества от Министерства обороны Украины Министерству транспорта и связи в лице государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», которым передается имущество военного городка № 58, расположенного в пгт Скнилов Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

В частности, передаются искусственная взлетно-посадочная полоса площадью 11 295 кв. м, рулежные дорожки, места стоянки, перрон, наблюдательная вышка и другие составляющие аэродрома.

Таким образом, аэропорт «Львов» получил в законную собственность аэродром, который раньше относился к сфере управления Минобороны и только эксплуатировался аэропортом. «Передача имущества от Министерства обороны Украины Министерству транспорта и связи является весомым и действительно необходимым шагом для последующего нормального развития и модернизации аэропорта», - отмечают в министерстве.

Как подчеркивают в ведомстве, это событие будет способствовать своевременной и эффективной подготовке Львовского аэропорта к проведению финальной части Евро-2012 в Украине.

Справка УНИАН. Приказом Минтранссвязи № 1005 от 08.08.2008 г. была создана комиссия по вопросам передачи имущества военного городка № 58 (пгт Скнилов, Львовская обл.) от Министерства обороны в управление Министерства транспорта и связи на баланс государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

В состав комиссии входили представители Министерства транспорта и связи, Госавиаадминистрации, государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» и Министерства обороны.

Комиссия была создана с целью выполнения распоряжения Кабинета министров Украины от 18.06.2008 г. № 889-р «О передаче государственного имущества в управление Минтранссвязи».