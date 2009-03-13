Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу

Россия продолжает борьбу за право провести чемпионаты мира по футболу 2018 или 2022 года и направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) соответствующую заявку, рассказал РИА Новости генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.

"Мы продолжаем борьбу. Сегодня РФС отправил заявку и до 16 марта она поступит в ФИФА", - рассказал Сорокин.

Помимо России о намерении провести чемпионаты мира 2018 и 2022 годов ранее заявили Индонезия, Англия, Катар, США, Япония, Испания/Португалия и Бельгия/Нидерланды/Люксембург. ФИФА назовет организаторов проведения мировых форумов 2018 и 2022 гг. в декабре 2010 года.