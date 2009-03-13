Томенко: на границе с Польшей необходимо увеличить количество переходов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что на украинско-польской границе необходимо увеличить количество переходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня в Варшаве на встрече с маршалком (спикером) Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.

«Недопустимо, что между двумя большими странами, граница между которыми достигает более 500 километров, функционирует только 12 общих и шесть автомобильных переходов. Это создает серьезные проблемы для граждан как Украины, так и Польши», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер украинского парламента отметил, что пограничные переходы между Украиной и Польшей необходимо обустроить в интересах граждан обеих стран, что улучшит добрососедские и активные отношения между странами. По мнению Н.ТОМЕНКО, количество переходов, в частности автомобильных, нужно увеличить по меньшей мере вдвое, чтобы обеспечить нормальное передвижение граждан Украины и Польши. Он также напомнил, что до вхождения Польши в Шенгенскую зону, приблизительно такая же граница по протяженности между Германией и Польшей имела соответственно 39 общих и 18 автомобильных переходов.

«Вполне очевидно, что нам нужно выйти на европейские стандарты взаимоотношений. Правительства обеих стран должны активизировать работу по созданию цивилизованной системы пограничных переходов, в частности, в направлении увеличения количества переходов между Украиной и Польшей», - сказал заместитель председателя ВР.

Также Н.ТОМЕНКО как сопредседатель Межпарламентской Ассамблеи Республики Польша и Украины выразил удовольствие, что после двухлетнего перерыва возобновляется работа Ассамблеи. Как известно, это четвертое заседание Ассамблеи. Программой сегодняшнего заседания предусмотрено обсуждение ряда украинско-польских проблем, в частности, вопрос состояния подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Н.ТОМЕНКО, в частности, сообщил, что вчера представители делегации предварительно согласовали тексты заявлений, которые сегодня будут подписаны украинской и польской сторонами. Одно из них касается сотрудничества Польши и Украины в рамках “Восточного партнерства”, второе - состояния подготовки к Евро-2012.