Ахметов считает, что у Шахтера есть шанс

Президент ФК "Шахтер" (Донецк) Ринат АХМЕТОВ считает, что у его команды есть шанс победить московский ЦСКА в ответном матче 1/8 Кубка УЕФА в Донецке и выйти в четвертьфинал.

Об этом он сказал журналистам после окончания первого матча в Москве 12 марта, который "горняки" проиграли со счетом 0:1, сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер".

"Будем надеяться, что ребята покажут свои лучшие качества, и будут бороться за выход команды в следующий этап розыгрыша Кубка УЕФА", - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом он напомнил, что в 2007 году в отборочном матче Лиги чемпионов УЕФА "горняки" проиграли австрийскому "Зальцбургу" на выезде 1:0, но дома выиграли 3:1. "Поэтому нужно забивать дома и проходить в следующий раунд", - указал президент "Шахтера".

Он добавил, что сказал то же самое и команде. "Сказал ребятам, что у нас есть шанс", - заключил Р.АХМЕТОВ.