Сёмин и Маркевич о первом матче 1/8 Кубка УЕФА

Как сообщал УНИАН, вчера в первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА киевское Динамо с минимальным счетом обыграло на своем поле харьковский Металлист. Главные тренеры команд охарактеризовали игру на традиционной послематчевой пресс-конференции:

Юрий Семин, главный тренер ФК «Динамо» (Киев):

«Сегодня был очень интересный и напряженный матч. Это говорит о том, что в украинской лиге есть команды, которые отвечают всем европейским требованиям. Обе команды неплохо играли в обороне. 1:0, закономерный результат матча».

Тренер киевлян добавил, что Металлист его удивил:

«Неожиданной была концовка. Выход на поле Девича и вся команда прибавила в движении, а после дальних навесов стали создавать опасные моменты у наших ворот».

Мирон Маркевич, главный тренер ФК "Металлист" (Харьков):

«Игра проходила до первого забитого мяча и оставила двоякое впечатление. Мы пропустили мяч после стандартного положения, хотя момент был вовсе не опасный. Вся борьба переносится в Харьков».

Тренер рассказал об установке на матч:

«Мы не хотели раскрываться. В первом тайме пытались сыграть на контратаках, один раз у нас это получилось, но забить Валяев не смог. Вторая половина матча была веселее. У Джексона был хороший момент при счёте 0:0 – забей он, и была бы совершенно другая игра».

Пресс-служба ФК "Металлист"