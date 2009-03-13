Львов нацелился на европейскую безопасность на улицах

Департамент «ЕВРО 2012» Львовского городского совета (ЛГС) ведет переговоры с Немецким консорциумом по техническому сотрудничеству (GTZ) относительно привлечения города к проекту Европейского Союза в центральной Европе по безопасности на дорогах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, об этом сказал начальник управления администрирования строительства и развития инфраструктуры департамента «ЕВРО 2012» ЛГС Олег Вилюра.

По его словам, немецкий консорциум выступил инициатором участия всей Украины в проекте ЕС относительно безопасности на дорогах, что реализуется для стран центральной Европы, однако Евросоюз настоял на том, чтобы участие в проекте принимал именно Львов. Следовательно, Львов станет первым украинским городом, который примет в нем участие.

Сейчас во Львове проходит процесс совершенствования и подготовки изменений не только в Генеральном плане города, но и в разработке современной транспортной концепции, одним из направлений которой есть обеспечение безопасности на дорогах для разных групп участников дорожного движения.

Проект по безопасности на дорогах во Львове будет реализовано в таких направлениях: создание концепции безопасности на дорогах, ознакомление с безопасностью на дорогах детей и обучение работников ГАИ.

Реализовать концепцию предусмотрено в рамках подготовки города к Евро-2012.

В ближайшее время городская власть ожидает подписания соответствующего меморандума о сотрудничестве между GTZ и Львовом.