Результаты матчей 1/8 Кубка УЕФА

Хозяева поля не проиграли ни разу

Завершились первые матчи 1/8 Кубка УЕФА ЦСКА - Шахтер 1:0 (Лав 50 пен.) Динамо - Металлист 1:0 (Вукоевич 54) Гамбург - Галатасарай 1:1 (Янсен 49 - Акман 32) ПСЖ - Брага 0:0 Вердер - Сент-Этьенн 1:0 (Налдо 20) Манчестер Сити - Ольборг 2:0 (Кайседо 8, Филипс 30) Марсель - Аякс 2:1 (Шейру 19, Ньянг 33 - Суарес 36 пен.) Удинезе - Зенит 2:0 (Квальярелла 85, ди Натале 90 пен.) Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 19 марта, кроме матчей Аякса с Марселем и Сент-Этьенна с Вердером, которые назначены на 18-е число.

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