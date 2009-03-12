Павленко сомневается, что в Одессе вовремя будет стадион к ЧЕ-12

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сомневается в способности руководства Одессы обеспечить своевременную подготовку стадиона “Черноморец” к принятию матчей Евро-2012.

Об этом говорится в его выступлении на парламентских слушаниях "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине", текст которого размещен на официальном сайте министерства.

“Принятое Одесским городским советом решение о передаче местного стадиона "Спартак" напрокат ФК "Черноморец" для проведения командой матчей чемпионата Украины, дало возможность начать активную фазу строительно-монтажных работ на главной футбольной арене города - стадионе "Черноморец", - говорится в выступлении. На объекте по состоянию на сегодня завершены работы по демонтажу старых конструкций, продолжаются земляные работы и работы по формированию железобетонной чаши стадиона.

“К сожалению, нерешенный своевременно вопрос об альтернативном месте проведения домашних матчей ФК "Черноморец" привел к отставанию от графика подготовки стадиона на несколько месяцев”, - отмечается в докладе Ю.ПАВЛЕНКО. В то же время министр не отрицает, что благодаря активным строительным работам на объекте, это отставание можно будет наверстать.

“Но уверенности в этом нет. И причина одна - заказчик не в состоянии на сегодня обеспечить четкие гарантии относительно полноценного финансирования объекта”, - отмечается в выступлении Ю.ПАВЛЕНКО. Промедление с решением этой проблемы, отмечается дальше, очень обостряет риски своевременного строительства стадиона "Черноморец".

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства, на стадионе "Черноморец" проводится реконструкция в рамках его подготовки к принятию матчей Евро-2012. На этот период резервной ареной одноименного футбольного клуба должен был стать стадион «СКА», который находится в ведении Минобороны, позиция которого заключается в том, что стадион может быть передан городу только после предоставления 60 квартир одесским военнослужащим-первоочередникам.

30 октября прошлого года во время рабочей поездки в Одессу министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявил о достигнутых договоренностях с городским руководством. Однако до сих пор вопрос не решен.

5 февраля 2009 года мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ подписал распоряжение о передаче городского стадиона «Спартак» футбольному клубу “Черноморец” для проведения тренировок и официальных встреч на время реконструкции их основного стадиона.