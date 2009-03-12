Правительство ускорило строительство большой кольцевой вокруг Киева

Кабинет министров на своем заседании 11 марта принял распоряжение относительно реализации ряда мероприятий, призваных максимально ускорить начало строительства кольцевой дороги вокруг Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Распоряжением, в частности, предусматривается внесение изменений в нормативно-правовую базу относительно упрощения проектирования, строительства автодорог и улучшения их качества. Планируется урегулировать вопросы, связанные с выделением земельных участков под строительство дороги, а также включить ее в перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию.

Ожидается, что принятие в эксплуатацию кольцевой дороги даст возможность перераспределить основные транспортные потоки, которые следуют через столицу Украины, уменьшить уровень загазованности и шума в городе, а также будет содействовать развитию промышленной и коммерческой инфраструктуры Киевской области, повышению инвестиционной привлекательности региона.