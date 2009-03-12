Суркис призывает народных депутатов Украины всячески поддерживать проект Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС убежден, что именно народные избранники в рамках своих законных полномочий на территории государства и за его границами могли бы достойно и плодотворно выполнять миссию общественных адвокатов, квалифицированных агитаторов проекта Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время парламентских слушаний относительно подготовки страны к Евро-2012.

“Регулярное присутствие на многолюдных политических, экономических, спортивных, художественных и других мировых форумах, ежедневная работа во многих международных организациях позволяют парламентариям беспрепятственно распространять правдивую и выгодную для Украины информацию о ходе подготовки к чемпионату Европы”, - сказал Г.СУРКИС . По его мнению, ради этого целесообразно было бы даже внедрить почетное звание - «украинский посол турнира», которым уполномочить авторитетных политиков на такую ответственную и общественно полезную деятельность.

Г.СУРКИС отметил, что ключевые фигуры украинского парламента являются частыми гостями ведущих телеканалов страны, в то же время в национальном эфире системного подхода к освещению темы Евро-2012 не наблюдается. Он прибавил, что эта тема появляется разве что отрывками в сюжетах новостей и не отображает полной картины подготовки к турниру.

“Ввиду этого, было бы вполне логично направить депутатскую инициативу на соавторскую коректировку редакционной политики телевизионных вещателей”, - отметил президент ФФУ. По его убеждению, это можно сделать легко и бесконфликтно путем наполнения содержания многочисленных ток-шоу при участии парламентариев разнообразными аспектами актуальной проблематики Евро-2012.

“Такой сознательный патриотический шаг способствовал бы не только повышению авторитета Верховной Рады в глазах избирателей, но и был бы правильно оценен УЕФА, который, в первую очередь, заботится созданиям вокруг турнира исключительно позитивной и привлекательной информационной среды”, - сказал Г.СУРКИС. И в этой связи, прибавил он, УЕФА очень серьезно обеспокоено отсутствием понимания среди субъектов украинского политикума.

Вопрос политической стабильности в государстве, которое является принимающей стороной, отметил глава ФФУ, отнесено нашими европейскими партнерами к списку стратегически важных. Поэтому он глубоко убежден, что любые аспекты процесса подготовки к турниру должны быть деполитизированными и неприкосновенными в стенах законодательного органа, а также не становиться заложниками никаких конъюнктурных решений, в том числе и кадровых.

“Изъяв эту тему из зоны политического противостояния вообще, Верховная Рада продемонстрирует высокий уровень патриотизма, коллективной мудрости, прагматизма и толерантности, понятные для отечественного и международного общественного мнения”, - подчеркнул Г.СУРКИС. Он прибавил, что не представляет себе таких принципов политической целесообразности, которыми нельзя было бы пожертвовать ради интересов своего народа, которые олицетворены в общенациональном гуманитарном проекте Евро-2012.