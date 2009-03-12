«Металлист» добился справедливости

Руководство ФК «Металлист» в лице президента клуба Александра ЯРОСЛАВСКОГО положительно оценило решение Федерации футбола Украины об отстранении Бориса ВОСКРЕСЕНСКОГО от исполнения служебных обязанностей главы Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист».

«Я удовлетворен рассмотрением этого вопроса и личной позицией Григория СУРКИСА. Принятое решение свидетельствует о повышении стандартов качества украинского футбола и его полной профессионализации, а также равноправии всех участников соревнований», – цитирует А.ЯРОСЛАВСКОГО пресс-служба клуба.

Как сообщалось, матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретились клубы «Металлист» и «Львов», проходил на стадионе «Княжа Арена» в г. Добромиле, являющимся домашней ареной львовской команды. Состояние поля вызвало немало нареканий как со стороны самих футболистов, так и со стороны футбольных функционеров. Несмотря на несоответствие стадиона требованиям регламента Премьер-лиги, Б.ВОСКРЕСЕНСКИЙ разрешил проведение матча. После этого А.ЯРОСЛАВСКИЙ обратился к главе ФФУ Г.СУРКИСУ с просьбой принять меры в отношении Б.ВОСКРЕСЕНСКОГО, а также наказать арбитра матча Виктора ШВЕЦОВА, который имел право в случае несоответствия стадиона регламенту соревнований отменить матч.

Решением ФФУ от 11 марта 2009 года стадион «Княжа Арена» (г. Добромиля) исключен из реестра стадионов, на которых возможно проведение матчей второго круга Чемпионата Украины в сезоне 2008–2009.