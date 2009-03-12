Динамо обещает «размочить» Металлист

В "Динамо" уверены, что сегодня "сухой" серии "Металлиста", который в Кубке УЕФА не пропускает уже 6 матчей, придет конец.

"Мы размочим харьковчан, — сказал накануне сербский полузащитник киевлян Милош Нинкович, пишет "Спорт.Сегодня". — Если сыграем, как в среду против "Металла" в чемпионате, или как в первых таймах домашних матчей с "Валенсией" и "Ворсклой", то у нас будут моменты. И голы". На ужин накануне супербитвы динамовцы вчера традиционно ели салат из капусты и помидоров и красную рыбу с овощами. Обычной была и тренировка.

"Разве что особое внимание уделели обороне при стандартах, — сказал Нинкович. — Ведь после них "Валенсия" у себя забила нам дважды".

Тем временем самолет, в котором находились футболисты харьковского клуба "Металлист", был вынужден совершить аварийную посадку, вернувшись во Львовский аэропорт, сообщает "ТСН.ua".

Подопечные Мирона Маркевича вылетели в Киев в среду в 11.00, но пролетев 30 км, самолёт вернулся назад и только со второго захода совершил аварийную посадку.

По информации сотрудников аэропорта, в самолете не закрывалось переднее шасси. Приземлился лайнер без проблем.

После неудачного полёта футболисты "Металлиста" отправились на матч с киевским "Динамо" спустя 6 часов на прибывшем из Киева самолёте.

Напомним, что сегодня, 12 марта, в 1/8 финала Кубка УЕФА киевское "Динамо" проведёт матч с харьковским "Металлистом". Прямая трансляция - на телеканале "Интер" в 19:00.

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