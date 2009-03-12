Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Барселона - Лион 5:2 (Анри 25, 27, Месси 40, Это`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуниньо 48). Первый матч - 1:1

Порту - Атлетико 0:0 (2:2)

МЮ - Интер 2:0 (Видич 4, Роналдо 49) (0:0)

Рома - Арсенал 1:0 (Жуан 9). По пенальти 6:7 (0:1)

Напомним, что ранее четвертьфиналистами стали:

Бавария - Спортинг 7:1 (Подольски 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотинью 42). Первый матч 5:0

Ювентус - Челси 2:2 (Яквинта 19, дель Пьеро 74 пен. - Эссьен 45, Дрогба 83). (0:1)

Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0)

Панатинаикос - Вильяреал 1:2 (Манциос 55 - Ибагаса 49, Льоренте 70) (1:1).

Таким образом, по сумме двух матчей в 1/4 прошли все четыре английских клуба (выбив, заметим, всех итальянцев), два испанских, португальский и немецкий клуб.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА состоится 20 марта.

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 7-8 и 14-15 апреля.

А сегодня вечером будут сыграны первые матчи 1/8 Кубка УЕФА:

Динамо - Металлист

ЦСКА - Шахтер

Удинезе - Зенит

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Этьенн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сити - Ольборг