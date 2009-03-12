Украинский футболист стал священником

Бывший футболист одесского "Черноморца" и харьковского "Металлиста" Андрей Кирлик стал священником. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел рукоположил Кирлика в диаконы. Футболист, который в прошлом был капитаном "Черноморца", окончил одесскую духовную семинарию, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата.

Сообщается, что 34-летний Кирлик не один год помогает настоятелю храма Сретения Господня в Одессе, поет в церковном хоре.

Кирлик выступал за "Черноморец" с 2003 по 2008 год, напоминает Лента.ру. В январе 2004 года он покинул команду. По словам самого футболиста, это решение было связано с тем, что было трудно совмещать веру и игру за "Черноморец". В июне 2004 года Кирлик продолжил выступления за одесский клуб.

Кроме "Черноморца", Кирлик выступал также за харьковский "Металлист", тернопольскую "Ниву" и ряд других украинских клубов.