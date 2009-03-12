Планы подготовки объектов ЧЕ-12 будут скорректированы в І полугодии

До конца первого полугодия текущего года Кабинет министров при содействии Всемирного банка собирается провести инвестиционную встречу с международными финансовыми организациями для корректировки планов по реализации объектов подготовки Украины к Евро-2012.

Об этом сегодня, во время парламентских слушаний по вопросам подготовки к Евро-2012, заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Он отметил, что для финансирования большей части мероприятий государственной целевой программы определены средства частных инвесторов. «Хотя все мы прекрасно понимаем, что мировой кризис создал проблемы не только для государственного бюджета, но и ограничил возможности частных инвесторов приходить в такого года проекты, как Евро-2012», - сказал он.

И.ВАСЮНИК отметил, что главной проблемой остается вопрос инфраструктуры размещения, подготовку которой планируется практически осуществить почти на 100% за частные средства.

Вице-премьер-министр отметил, что для стимулирования подготовки гостиничной инфраструктуры в условиях финансового кризиса правительство приняло распоряжение о первоочередных мерах по строительству, реконструкции и переоснащению объектов размещения. В частности, планируется построить, реконструировать или переоснастить 300 гостиниц. Кроме того, сказал он, правительство провело консультации со Всемирным банком, международными финансовыми институтами относительно кредитования реализации инвестиционных проектов.

«Эта работа, несмотря на кризис, не прекращается правительством ни на один день», - сказал он.