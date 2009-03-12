Несмотря на кризис, ни на одном объекте Евро-2012 работа не прекращена

С начала 2009 года благодаря принятым мерам правительства, несмотря на кризис, не прекращена работа ни на одном объекте, который готовится к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний по вопросам подготовки к Евро-2012 заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

По его словам, в условиях экономического кризиса первоочередным заданием в этом году является обеспечение стабильного и полного финансирования мер по подготовке к Евро-2012.

«Именно поэтому для Украины программа подготовки к Евро-2012, особенно в нынешнем году, должна стать одним из краеугольных элементов антикризисного плана», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, ее выполнение позволит сберечь и создать десятки тысяч рабочих мест, замедлить резкое падение производства, обеспечить металлургические и строительные компании новыми заказами и привлечь новые инвестиции.

И.ВАСЮНИК напомнил, что госбюджетом на 2009 год на выполнение мер по подготовке к Евро-2012 предусмотрено направить из стабилизационного фонда 4,4 млрд. грн.