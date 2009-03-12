ВР предлагает селить в гостиницы во время Евро за ценами начала 2008 г.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павел КОСТЕНКО считает необходимым во время проведения Евро-2012 зафиксировать цены на проживание в гостиницах на уровне начала 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время парламентских слушаний по подготовке к Евро-2012.

По его словам, на сегодняшний день крайне угрожающей является ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг. В частности, П.КОСТЕНКО напомнил, что за последние годы общий прирост туристов в Киеве составляет 15-20%.

При этом, по словам П.КОСТЕНКО, гостиницы столицы в основном за собственные средства ведут подготовку к встрече болельщиков. Он отметил, что попытка повысить тарифы на коммунальные услуги для этой категории предприятий, конечно, поднимет цены на услуги гостиниц на 25-30%, и цены на проживание будут в 2-3 раза выше, чем в Европе. При этом, считает он, активизируются нелегальные гостиничные заведения и отдельные граждане, которые сдают квартиры в аренду.

«Лучший выход – зафиксировать цены в гостиницах на уровне начала 2008 года. Мы не можем допустить, чтобы гостиницы и другие субъекты хозяйственной деятельности в сфере туризма оказались на грани банкротства», - сказал председатель комитета.