Правительство попросит ВР выделить день для законопроектов по Евро

Кабинет министров Украины обратится к Верховной Раде Украины с просьбой в ближайшее время выделить один отдельный пленарный день для принятия необходимых решений, которые касаются проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

В частности, по его словам, правительство будет просить Верховную Раду принять законы, которые касаются повышения привлекательности инвестиционного климата.

Это касается таких документов, как законопроект о государственном частном партнерстве; об отчуждении земли, которая находится в частной собственности, на общественные проблемы и т.п.

И.ВАСЮНИК также отметил, что в прошлом году состоялось почти 100-процентное финансирование основных объектов инфраструктуры с целью подготовки к Евро-2012.

Так, почти 1 млрд. грн. выделено на реализацию проектов подготовки аэропортов; 250 млн. грн. – на реконструкцию НСК «Олимпийский», 1,5 млрд. грн. – на подготовку общенациональных дорог.