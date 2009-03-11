Павленко: Одессе нужно активнее готовиться к Евро-2012

Руководству Одессы нужно уделять больше внимания подготовке инфраструктуры города к Евро-2012.

Об этом сказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня во время парламентских слушаний относительно состояния подготовки Украины к проведению чемпионата.

"Представительство города Одессы на парламентских слушаниях, а также доклад городской власти Одессы ставит сегодня больше вопросов относительно Одессы, чем есть ответов", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В то же время он выразил убеждение, что Украине удастся вовремя подготовить всю необходимую спортивную инфраструктуру для проведения турнира. Нынешние темпы подготовки, подчеркнул министр, убедительно доказывают, что согласно определенным срокам наше государство будет иметь 6 готовых и стандартизированных УЕФА стадионов и 32 спортивные базы.