Результаты 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня будут сыграны еще 4 матча

Состоялись первые четыре матча 1/8 Лиги чемпионов УЕФА Бавария - Спортинг 7:1 (Подольски 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотинью 42). Первый матч 5:0 Ювентус - Челси 2:2 (Яквинта 19, дель Пьеро 74 пен. - Эссьен 45, Дрогба 83). (0:1) Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0) Панатинаикос - Вильяреал 1:2 (Манциос 55 - Ибагаса 49, Льоренте 70) (1:1) По сумме двух матчей в 1/4 прошли немецкий, два английские и испанский клубы: Бавария, Челси, Ливерпуль и Вильяреал. Сегодня будут сыграны оставшиеся матчи 1/8 Лиги Чемпионов: МЮ - Интер (первый матч - 0:0) Барселона - Лион (1:1) Рома - Арсенал (0:1) Порту - Атлетико (2:2). Напомним, что завтра первые матчи 1/8 Кубка УЕФА сыграют: Динамо - Металлист ЦСКА - Шахтер Удинезе - Зенит ПСЖ - Брага Вердер - Сент-Этьенн Марсель - Аякс Гамбург - Галатасарай Манчестер Сити - Ольборг

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