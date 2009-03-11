Результаты 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА

10:24, 11 марта 2009
Футбол 2012
0 0

Сегодня будут сыграны еще 4 матча

 Состоялись первые четыре матча 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Бавария - Спортинг 7:1 (Подольски 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотинью 42). Первый матч 5:0

Ювентус - Челси 2:2 (Яквинта 19, дель Пьеро 74 пен. - Эссьен 45, Дрогба 83). (0:1)

Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0)

Панатинаикос - Вильяреал 1:2 (Манциос 55 - Ибагаса 49, Льоренте 70) (1:1)

По сумме двух матчей в 1/4 прошли немецкий, два английские и испанский клубы: Бавария, Челси, Ливерпуль и Вильяреал.

Сегодня будут сыграны оставшиеся матчи 1/8 Лиги Чемпионов:

МЮ - Интер (первый матч - 0:0)

Барселона - Лион (1:1)

Рома - Арсенал (0:1)

Порту - Атлетико (2:2).

Напомним, что завтра первые матчи 1/8 Кубка УЕФА сыграют:

Динамо - Металлист

ЦСКА - Шахтер

Удинезе - Зенит

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Этьенн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сити - Ольборг

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter