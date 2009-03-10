Донецк настаивает на корректировке госбюджета-2009 в части подготовки к Евро-2012

Донецк настаивает на корректировке государственного бюджета на 2009 год в части финансирования подготовки страны к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил мэр города Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он намерен в Киеве поднимать «вопросы финансирования подготовки к Евро-2012», так как те работы, выполнение которых Госпрограммой подготовки к чемпионату предполагалось финансировать за счет областного и государственного бюджетов, теперь должны финансироваться только из местных бюджетов.

«Ни одна страна-организатор, которая принимает чемпионат, не готовится к мероприятию только за счет местного бюджета. Безусловно, при этом привлекается общие государственные финансовые ресурсы», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. Он подчеркнул, что поэтому Донецк «эти вопросы ставит перед комитетами Верховной Рады и ее руководством, чтобы при корректировке бюджета 2009 года обратили внимание, что отдельные виды работ необходимо финансировать уже с 2009 года, чтобы успеть к 2012–му».

Мэр отметил, что завтра, 11 марта, он едет в Киев, где пройдут парламентские слушания по вопросам подготовки к Евро-2012, а 12 марта - в Министерстве экономики с участием представителей Европейского банка реконструкции и развития «будут рассматриваться вопросы привлечения потенциальных инвесторов, в частности, для строительства гостиничных комплексов».

«У нас есть фактически три квартала 2009 года, есть 2010 и 2011 год на подготовку, - это довольно солидный срок. И при нормальном финансировании, при нормальной организации, а организацию мы гарантируем, мы сможем успешно подготовиться к чемпионату Евро-2012», - убежден А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, добавив, что «в условиях инвестиционных обязательств мы гарантируем, что гостиницы будем вводить в эксплуатацию в 4-м квартале 2011 года».