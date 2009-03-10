УЕФА получил четыре заявки на проведение Евро-2016

Четверо кандидатов от европейских национальных футбольных ассоциаций проявили интерес к проведению финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2016 года, в которой впервые в истории турнира примут участие 24 сборные.

Согласно регламенту УЕФА, крайний срок для оповещения о заинтересованности в проведении ЧЕ-2016 истекал 9 марта, сообщает uefa.com.

О желании подать заявку на проведение турнира сообщили Франция, Италия и Турция. Норвегия и Швеция проявили интерес к подаче совместной заявки.

"Перед утверждением официального списка кандидатов УЕФА займется рассмотрением их пригодности к проведению турнира, которая зависит от различных технических требований к возможной инфраструктуре Евро-2016, а также былого опыта национальных ассоциаций, городов и стадионов в проведении крупных соревнований", - говорится в сообщении УЕФА.

Вторая фаза начнется примерно третьего апреля 2009 года, когда станут известны требования к кандидатам. После этого кандидаты смогут начать работу над своими досье, которые должны быть переданы в УЕФА к 15 февраля 2010 года.

С марта 2010 года начнется стадия оценки, за время которой представители УЕФА совершат официальные визиты к кандидатам. Администрация УЕФА и назначенные союзом эксперты затем изучат досье и подготовят письменный отчет для Комитета УЕФА по турнирам для сборных.

Окончательное решение будет вынесено Исполнительным комитетом УЕФА примерно в конце мая 2010 года.

Справка УНИАН. Финальная часть чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдет в Украине и Польше. В Евро-2012 последний раз будет 16 участников - с 2016 года в турнире будут принимать участие 24 футбольные сборные.