Фасад “Донбасс Арены” будут полностью мыть дважды в год

Фасад нового стадиона Донецка “Донбасс Арена” будут полностью очищать и мыть дважды в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, настолько частая, по меркам массивных сооружений, очистка обусловлена спецификой Донбасса, точнее, избытком угольной пыли в воздухе.

Для сравнения, отмечают в пресс-службе, на голландской “Амстердам Арене” подобную генеральную уборку делают раз в три года.

Планируется, что стекло будут мыть с помощью специальных вышек, а для очистки недоступных для кранов поверхностей пригласят альпинистов.

Убирать же “Донбасс Арену” будут ежедневно, и особенно тщательным образом - в матчевые дни. Пока на поле будут разворачиваться футбольные баталии, во всех общественных помещениях стадиона будет проводиться экспресс-уборка, а обстоятельный клининг непосредственно чаши начнется уже по окончании матча. Для благоустройства трибун и подготовки к очередному приему болельщиков дается минимум 2 дня, при этом к работе будут привлечены около 20 человек.

Кроме того, раз в три месяца на “Донбасс Арене” будут мыть кресла всей чаши стадиона.

На арене установят урны трех видов и цветов - для пластика, для бумаги и для остатков еды. Болельщикам также предложат специальные пакеты для подсолнечных семечек.

Чистота одного из лучших в Европе стадионов будет обеспечиваться силами сотрудников службы клининга, которых всего планируется набрать около 100 человек, говорится в сообщении.