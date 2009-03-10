Завтра в Верховной Раде день “Евро-2012”

Завтра, 11 марта, в Верховной Раде Украины пройдут парламентские слушания «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, слушания начнутся в 15.00.

Согласно с соответствующим Постановлением ВРУ от 13 января, Кабинет министров должен был до 26 февраля подготовить и подать в парламент необходимые информационно-аналитические материалы о ходе подготовки к Евро-2012.

В слушаниях будут принимать участие вице-премьер-министр Иван Васюник, директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Илья Шевляк, руководители министерств и других центральных органов исполнительной власти, национальные координаторы, ответственные за подготовку и проведение в Украине Евро-2012.

В начале заседания будет заслушан доклад представителя правительства, после чего с выступят председатель Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павел Костенко и другие участники. О ходе подготовки к чемпионату парламентариев также поинформирует президент ФФУ Григорий Суркис.