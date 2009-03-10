В Варшаве досрочно завершили І этап строительства стадиона

В Варшаве с полуторамесячным опережением графика завершили первый этап строительства Национального стадиона для проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, которая координирует подготовку Польши к проведению Чемпионата, компания Pol-Aqua реализовывала первый этап с сентября прошлого года.

Компания разобрала трибуны старого стадиона «Десятилетие», вывезла свыше 300 тыс. кубометров земли и забила 15 тысяч свай под основу будущей арены Национального стадиона.

По данным PL2012, в пиковых моментах на месте строительства одновременно работало 150 лиц и несколько десятков единиц тяжелой техники, ежедневно ездили 90 грузовиков.

Первый этап стоил свыше 30 млн. долларов.

Pol-Aqua за счет опережения графика получила дополнительный заказ на частичную подготовку территории под бетонирование главной плиты стадиона (1,5 млн. долларов).

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2008 года 8 фирм подали заявки на строительство Национального стадиона в Варшаве, который, по предварительным оценкам, будет стоить 445 млн. дол. и должен быть введен в эксплуатацию летом 2011 года.

Национальный стадион на 55 тысяч зрителей будет построен на месте старого стадиона «Десятилетие», на территории которого последние годы был размещен один из самых известных дешевых рынков Варшавы.