Луческу назвал «проблему номер один»

Тренер украинского "Шахтера" Мирча Луческу перед матчем с московским ЦСКА в 1/8 финала Кубка УЕФА назвал "проблемой номер один" искусственный газон стадиона "Лужники". Луческу отметил, что игрокам "Шахтера" нужно будет время, чтобы адаптироваться к непривычному газону. Об этом пишет газета "Спорт-Экспресс".

Луческу рассказал, что смотрел первый тайм матча за Суперкубок России, в котором ЦСКА встречался с "Рубином". По словам тренера "Шахтера", москвичи, набравшие хорошую форму, выглядели сильнее. Луческу также отметил, что ЦСКА было привычнее, чем "Рубину", играть на искусственном газоне.

Первый матч "Шахтера" и ЦСКА состоится в четверг, 12 марта, в Москве. Ответная встреча пройдет в Донецке 19 марта.

Лента.ру