24 футболиста Шахтера улетели в Москву
Впереди три дня футбола
Сегодня утром футболисты донецкого Шахтера отправились в столицу России для подготовки к первому матчу с московским ЦСКА, который состоится 12 марта в рамках 1/8 финала Кубка УЕФА. Спустя 1 час и 40 минут Як-42 с «горняками» на борту приземлился в московском аэропорту Внуково, сообщает Football.ua.
На предстоящий поединок с армейцами главный тренер Шахтера взял 24 футболиста:
Вратари: Богдан Шуст, Рустам Худжамов, Андрей Пятов
Защитники: Томаш Хюбшман, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Разван Рац, Дмитрий Чигринский, Николай Ищенко, Александр Чижов, Артем Федецкий, Владимир Езерский
Полузащитники: Игор Дуляй, Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо, Мариуш Левандовски, Алексей Гай, Виллиан, Дарио Срна
Нападающие: Евгений Селезнев, Луис Адриано, Александр Гладкий, Марсело Морено.
Напомним, что в ближайшие три дня любителям футбола предстоит увидеть:
10 марта ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА:
Ливерпуль - Реал (первый матч 1:0)
Ювентус - Челси (0:1)
Панатинаикос - Вильяреал (1:1)
Бавария - Спортинг (5:0)
11 марта ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА:
МЮ - Интер (0:0)
Барселона - Лион (1:1)
Рома - Арсенал (0:1)
Порту - Атлетико 2:2
12 марта первые матчи 1/8 Кубка УЕФА:
Динамо - Металлист
ЦСКА - Шахтер
Удинезе - Зенит
ПСЖ - Брага
Вердер - Сент-Этьенн
Марсель - Аякс
Гамбург - Галатасарай
Манчестер Сити - Ольборг