Ющенко дал ”зелёный свет” Днепропетровскому аеропорту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 февраля 2009 года «О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О предупреждении и нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с проблемами развития аэропортов Украины».

Контроль за выполнением этого указа глава государства возложил на секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В решении СНБО констатируется, что Кабинетом министров Украины не выполнены требования решения Совета нацбезопасности и обороны от 16 мая 2008 года относительно выведения из состава открытого акционерного общества «Авиационная компания «Днепроавиа» целостного имущественного комплекса аэропорта «Днепропетровск» и превращение этого комплекса в государственное предприятие «Международный аэропорт «Днепропетровск».

Кроме того, начало процесса приватизации ОАО «Авиационная компания «Днепроавиа» сдерживается невыполнением Кабмином требований подпункта 3 пункта 4 решения СНБО от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных принципах их реализации», что может привести к потере Днепропетровском права на проведение матчей чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Учитывая изложенное СНБО решил:

1. Подпункт 10 пункта 1 решения СНБО от 16 мая 2008 года «О предупреждении и нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с проблемами развития аэропортов Украины», введенного в силу Указом Президента Украины от 26 июня 2008 года № 591, изложить в такой редакции:

«10) принять в установленном порядке меры по приватизации государственного пакета акций ОАО «Авиационная компания «Днепроавиа», обеспечив при этом определение обязательными условиями конкурса по продаже пакета акций этого открытого акционерного общества, в частности:

передачу ОАО «Авиационная компания «Днепроавиа» взлетно-посадочной полосы, технических средств аэронавигационного обеспечения полетов и земельных участков, на которых они расположены, в собственность государства для создания на их базе государственного предприятия;

возмещение государству бюджетных средств в случае их использования на развитие Днепропетровского аэропорта в рамках выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012, утвержденной постановлением правительства от 22 февраля 2008 года № 107;

погашение задолженности общества перед кредиторами, требования которых внесены в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «Днепроавиа», утвержденный постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 11 мая 2005 года, и инвестирование средств, необходимых для выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к проведению в Украине Евро-2012».

Указ обнародован на официальном сайте главы государства 6 марта.