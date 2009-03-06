В Харькове в этом году 300 названий улиц напишут на английском

В рамках подготовки Харькова к Евро-2012 на протяжении 2009 года в городе предусматривается обновить 300 названий улиц на украинском и английском языках и номерных знаков домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Также согласно городской целевой программы до конца года планируется произвести ремонт 90 фасадов жилых домов по маршруту движения участников и гостей чемпионата.