В Харькове в этом году 300 названий улиц напишут на английском
17:30, 06 марта 2009Футбол 2012
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И отремонтируют 90 фасадов
В рамках подготовки Харькова к Евро-2012 на протяжении 2009 года в городе предусматривается обновить 300 названий улиц на украинском и английском языках и номерных знаков домов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Также согласно городской целевой программы до конца года планируется произвести ремонт 90 фасадов жилых домов по маршруту движения участников и гостей чемпионата.
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