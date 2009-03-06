Платини дал понять, что с Киевом и Варшавой церемониться не будут

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявляет, что в случае неготовности стадионов Киева и Варшавы финал Евро-2012 в Украине и Польше не состоится.

Об этом он заявил во время визита в Молдову, сообщает Champion.com.ua.

"Если стадион в Киеве не будет готов к Евро-2012, матчи европейского первенства в Украине не состоятся”, - заявил М.ПЛАТИНИ.

"То же касается и Польши. Если стадион в Варшаве не сможет принять матчи, чемпионат Европы в этой стране не состоится. Матчи обязательно должны играться в столице страны, принимающей Евро. Надеюсь, все будет хорошо. Украина гарантировала, что матчи пройдут в Киеве", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года, и проводятся холдинговой компанией “Киевгорстрой”. Их завершение планируется на декабрь 2010 года. Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета Украины.