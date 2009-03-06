На трибунах “Донбасс Арены” “написали” Shakhtar и Donetsk

На новом стадионе Донецка продолжается активное установление зрительских кресел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Донбасс Арены», сегодня можно говорить, что эти работы вышли на финишную прямую – из 50 тыс. сидений, которые здесь будут смонтированы, уже готовы свыше 40 тысяч.

Напомним, что на прошлой неделе на нижнем ярусе трибун креслами была выложена первая надпись SHAKHTAR. Сегодня здесь уже можно прочитать DONETSK.

Оба слова «написаны» сидениями белого цвета. В ближайшее время трибуны стадиона обрастут креслами полностью.