Эксперты: обязательное медстрахование в Украине до 2012 года - нереально

Планы Министерства здравоохранения Украины по введению обязательного медицинского страхования до 2012 года выглядят нереальными, пишет еженедельник «Комментарии:».

По мнению экспертов, принятие закона и реализация настолько масштабного проекта станет возможной лишь после того, как начнется подъем экономики и будет стабильно наполняться бюджет.

«Введение обязательного медстрахования в настолько короткий срок может стать реальным, только если будет четкая координация действий, понимание финансовых процессов, законодательная база. А в нынешних условиях это маловероятно из-за ряда причин. Это и финансовый кризис, последствия которого Украина будет ощущать еще два-три года, и будущие выборы Президента и в парламент, потом Евро-2012. По моему мнению, в таких условиях введения ОМС станет возможным лишь в 2014 году», — убежден Николай ВЕЛИЧКО, директор центра личного страхования СК «Allianz Украина».

Кроме того, эксперты считают, что система ОМС не заработает без предварительного реформирования системы здравоохранения в целом. Одна из насущных проблем — оплата медицинских услуг.

«Согласно ст. 49 Конституции Украины медицинская помощь является бесплатной. Многие государственные лечебные заведения не имеют своих прейскурантов и отказываются сотрудничать со страховыми компаниями, потому что не могут принять деньги на законных основаниях. Поэтому, прежде чем вводить ОМС, нужно реорганизовать лечебные заведения и дать им возможность самим зарабатывать деньги и распоряжаться ими. Вторая проблема — отсутствие четких стандартов медицинской помощи и качества лечения», — констатирует Екатерина ФАСТИКОВСКАЯ, директор департамента медицинского страхования СК «Универсальная».

Разговоры о введении ОМС ведутся уже как минимум восемь лет, отмечает еженедельник «Комментарии:». За это время в парламенте регистрировалось десятки проектов, ни один из которых так и не был одобрен. Камнем преткновения чаще всего становился вопрос распределения финансовых потоков (потенциальный объем рынка ОМС оценивается экспертами в 15-30 млрд. грн.). В большинстве документов главным и основным действующим лицом становился «денежный мешок» - специализированный фонд, созданный по аналогии с другими фондами соцстраха. В то же время коммерческим компаниям отводились лишь третьи роли, а чаще всего СК вообще оставались за бортом.

Очередной всплеск интереса к ОМС вызван футбольным Евро-2012.

Для гостей чемпионата будет проблемой воспользоваться медицинскими услугами — на сегодня в Украине не установлены единые стандарты предоставления медицинской помощи, а кроме того, медицинские услуги здесь, как и ранее, считаются бесплатными. Такую дыру в законодательстве министерство и решило починить с помощью медстрахования.