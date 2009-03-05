Французские бизнесмены готовы инвестировать в проекты Евро-2012

Французские бизнесмены готовы инвестировать в проекты, связанные с Евро-2012. Об этом заявил премьер-министр Французской Республики Франсуа ФИЙОН во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, которая состоялась 4 марта во время рабочего визита главы украинского правительства во Францию.

Как сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, во время разговора премьер-министр Франции выразил готовность со стороны правительства своей страны оказать всестороннюю помощь Украине в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, учитывая тот факт, что Франция имеет опыт проведения подобных мероприятий, а бизнесовые круги страны готовы инвестировать в проекты, связанные с Евро-2012.

По словам Г.НЕМЫРИ, главы правительств двух государств договорились подписать в ближайшее время соответствующее международное соглашение. Как отметила на встрече Ю.ТИМОШЕНКО, такой документ, возможно, будет подписан уже в апреле, информирует Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.