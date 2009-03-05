Донбасс готов к юношескому Евро-2009

Донбасс готов к проведению финальной части чемпионата Европы 2009 года по футболу среди 19-летних - юношеского Евро-2009, сообщают в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Турнир восьми наилучших юношеских сборных континента пройдет с 21 июля по 2 августа в наибольших городах Донбасса - Донецке и Мариуполе. Финальный матч будет принимать донецкий РСК «Олимпийский».

По информации Оргкомитета, уже заключены соответствующие договоры с гостиницами, где остановятся футболисты, арбитры, сотрудники УЕФА и почетные гости. Определены и арены турнира - кроме «Олимпийского» матчи будут проходить на донецком стадионе «Металлург», а в Мариуполе – на «Ильичевце» и «Западном».

Для подготовки к матчам командам будут предоставлены тренировочные базы: в Донецке - стадионы ФК «Олимпик» и ФК «Титан», арена базы «Металлурга», а в Мариуполе стадионы «Азовец» и два тренировочных поля ФК «Ильичевец».

Командами будут заботиться так называемые встречающие комитеты, сформированные на базе учебных заведений. Жеребьевка чемпионата состоится 12 июня в гостинице «Донбасс Палас».

Организаторы турнира ожидают около пяти тысяч болельщиков, которым будет предложена многообразная культурная программа. Гостям Донецка и Мариуполя помогут полторы тысячи волонтеров.

Как сообщил первый вице-президент и исполнительный директор ФФУ Александр Бандурко, на финальный матч Евро-2009 намеревается приехать и президент УЕФА Мишель Платини.