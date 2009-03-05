В Донецке уже есть технически оснащенная фан-зона к Евро-2009

В Донецке к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу среди юношей возрастом 19 лет Евро-2009 для болельщиков полностью технически оснащена и расписана фан-зона в городском парке.

Об этом сообщил вчера на заседании Донецкого областного Оргкомитета Евро-2009/2012 первый заместитель Донецкого городского председателя Николай ВОЛКОВ.

По его словам, управлением культуры и туризма городского совета совместно с управлением культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации «определена, полностью технически оснащена и расписана фан-зона в парке культуры и отдыха им. А.Щербакова». Так, за счет средств местного бюджета подготовлены стационарная сценическая конструкция, современная звукоусилительная и световая аппаратура. Управлением культуры и туризма облгосадминистрации приобретены два проекционных светодиодных экрана, сказал Н.ВОЛКОВ.

Он также отметил, что уже разработан график выступлений творческих коллективов города и области на период проведения чемпионата. Определено место размещения выставки - продажи сувенирной продукции мастеров декоративно - прикладного искусства и художественного вернисажа вдоль набережной парка им. А.Щербакова.

Для организации досуга участников чемпионата и гостей города разработаны 7 туристических маршрутов. Для проведения экскурсий привлечены 5 профессиональных экскурсоводов Донецкого областного краеведческого музея со знанием иностранных языков. Донецким институтом туристического бизнеса продолжается подготовка специалистов - экскурсоводов.

Н. ВОЛКОВ сообщил, что, «согласно прогнозам УЕФА на Евро-2009 прибудут около 5 тыс. болельщиков».

Справка УНИАН. Финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.