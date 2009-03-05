Львов получил эскизный проект пассажирского терминала аэропорта

На заседании Львовского областного градостроительного совета 3 марта был рассмотрен и в целом одобрен эскизный проект строительства пассажирского терминала «Международного аэропорта «Львов», разработанный компанией «Тебодин Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, проект уже доработан разработчиком в соответствии с замечаниями, выраженных специалистами согласительных служб области и города во время его предыдущего представления 18 февраля.

В частности, максимально учтены потребности людей с ограниченными физическими возможностями, а также необходимость создания 900 мест для открытой парковки автотранспорта и крытый паркинг на 400 мест.

Заказчику проекта, аэропорту «Львов», и проектанту поручено согласовать все решения на стадии «Проект» и «Рабочий проект» с Минтранссвязи, Минрегионстроем, МЧС, Минздравом, МВД, СБУ, Гостаможслужбой, Госпогранслужбой, институтом «Украеропроект», соответствующими службами Львовского городского совета.

Стадия «Эскизный проект» выполнена в соответствии с графиком подготовки объектов ЕВРО-2012, согласованным с УЕФА. Следующую стадию («Проект») предусмотрено завершить до 17 апреля.