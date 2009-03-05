Львовские гостиницы проверит мониторинговая группа

На протяжении марта гостиницы Львова и области, внесенные в Генеральный план инфраструктуры размещения, проверит специально созданная мониторинговая группа.

Ее основным заданием будет проверка и сертификация услуг, которые предоставляют гостиницы, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

Как отметил директор Департамента Евро-2012 Олег Засадный, анализ украинских требований стандартизации гостиниц показал, что отечественное законодательство предусматривает большинство тех стандартов, которые хочет видеть в Украине УЕФА. Потому задание гостиниц лишь придерживаться украинских стандартов, а также обратить внимание на незначительные особенности, которые требует УЕФА.

Кроме того, в ходе проверки гостиниц, запланированных к реконструкции, специалисты надеются отследить, насколько планы реконструкции совпадают с требованиями УЕФА и порекомендовать внести исправление еще на стадии проекта.

В состав мониторинговой группы войдут представители департамента «ЕВРО 2012» городского совета, управление градостроения архитектуры и пространственного развития Львовской ОГА, а также службы, которые сертифицируют конкретные гостиничные услуги – Львовский региональный государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации, областная санитарно-эпидемиологической служба, управление МЧС во Львовской области та Служба безопасности Украины во Львовской области.