Результаты 28-го тура английской Премьер-лиги

09:48, 05 марта 2009
Футбол 2012
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Тоттенхэм выигрывает "по-крупному"

Завершился 28-й тур английской Премьер-лиги

Манчестер Сити - Астон Вилла 2:0 (Элано 24 пен., Райт-Филипс 89)

Ньюкасл - МЮ 1:2 (Ловенкрандс 8 - Руни 20, Бербатов 56)

Сток Сити - Болтон 2:0 (Битти 14, Фаллер 73)

Уиган - Вест Хэм 0:1 (Коул 34)

Блэкберн - Эвертон 0:0

Фулхэм - Халл Сити 0:1 (Манучо 90)

Тоттенхэм - Миддлсбро 4:0 (Кин 9, Павлюченко 14, Леннон 40, 79)

Напомним, что накануне сыграли:

Портсмут - Челси 0:1 (Дрогба 79)

Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)

Ливерпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)

Положение в таблице

1 МЮ 65 очков (игра в запасе)

2 Челси 58

3 Ливерпуль 58

4 Астон Вилла 52

5 Арсенал 49

6 Эвертон 45

7 Вест Хэм 39

8 Манчестер Сити 35

9 Уиган 35

10 Фулхэм 34 (игра в запасе)

11 Болтон 33

12 Халл Сити 32

13 Тоттенхэм 31 (игра в запасе)

14 Сандерленд 31 (игра в запасе)

15 Сток Сити 29

16 Ньюкасл 28

17 Портсмут 28 (игра в запасе)

18 Блэкберн 27 (игра в запасе)

19 Миддлсбро 26

20 Вест Бромвич 22

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