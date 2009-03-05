Результаты 28-го тура английской Премьер-лиги

Тоттенхэм выигрывает "по-крупному"

Завершился 28-й тур английской Премьер-лиги Манчестер Сити - Астон Вилла 2:0 (Элано 24 пен., Райт-Филипс 89) Ньюкасл - МЮ 1:2 (Ловенкрандс 8 - Руни 20, Бербатов 56) Сток Сити - Болтон 2:0 (Битти 14, Фаллер 73) Уиган - Вест Хэм 0:1 (Коул 34) Блэкберн - Эвертон 0:0 Фулхэм - Халл Сити 0:1 (Манучо 90) Тоттенхэм - Миддлсбро 4:0 (Кин 9, Павлюченко 14, Леннон 40, 79) Напомним, что накануне сыграли: Портсмут - Челси 0:1 (Дрогба 79) Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39) Ливерпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65) Положение в таблице 1 МЮ 65 очков (игра в запасе) 2 Челси 58 3 Ливерпуль 58 4 Астон Вилла 52 5 Арсенал 49 6 Эвертон 45 7 Вест Хэм 39 8 Манчестер Сити 35 9 Уиган 35 10 Фулхэм 34 (игра в запасе) 11 Болтон 33 12 Халл Сити 32 13 Тоттенхэм 31 (игра в запасе) 14 Сандерленд 31 (игра в запасе) 15 Сток Сити 29 16 Ньюкасл 28 17 Портсмут 28 (игра в запасе) 18 Блэкберн 27 (игра в запасе) 19 Миддлсбро 26 20 Вест Бромвич 22

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