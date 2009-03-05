Металлист-Динамо: раунд первый - 0-2
09:45, 05 марта 2009Футбол 2012
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До встречи 12-го!
Состоялся первый матч трираундового противостояния лучших на сегодняшний день футбольных клубов Украины, который завершил 18-й тур Чемпионата страны по футболу. В Харькове Металлист встретился с киевским Динамо. Победа за гостями.
Металлист - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравец 67).
Положение в таблице чемпионата
1 Динамо 46
2 Металлист 37
3 Ворскла 36
4 Металлург Д 34
5 Шахтер 34
6 Металлург З 30
7 Днепр 25
8 Карпаты 22
9 Заря 21
10 Кривбасс 20
11 Арсенал 17
12 Черноморец 14
13 Таврия 14
14 ФК Львов 13
15 Ильичевец 12
16 ФК Харьков 9
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12 и 19 марта Динамо и Металлист снова встретятся, теперь уже в розыгрыше 1/8 Кубка УЕФА, соответственно, в Киеве и Харькове.
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