Металлист-Динамо: раунд первый - 0-2

Состоялся первый матч трираундового противостояния лучших на сегодняшний день футбольных клубов Украины, который завершил 18-й тур Чемпионата страны по футболу. В Харькове Металлист встретился с киевским Динамо. Победа за гостями.

Металлист - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравец 67).

Положение в таблице чемпионата

1 Динамо 46

2 Металлист 37

3 Ворскла 36

4 Металлург Д 34

5 Шахтер 34

6 Металлург З 30

7 Днепр 25

8 Карпаты 22

9 Заря 21

10 Кривбасс 20

11 Арсенал 17

12 Черноморец 14

13 Таврия 14

14 ФК Львов 13

15 Ильичевец 12

16 ФК Харьков 9

***

12 и 19 марта Динамо и Металлист снова встретятся, теперь уже в розыгрыше 1/8 Кубка УЕФА, соответственно, в Киеве и Харькове.